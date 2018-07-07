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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33086
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед 20-летием Астаны глава государства дал интервью журналисту «Казправды», где привел малоизвестные подробности переноса столицы. Теперь из первых рук известно, что решение принималось единолично. Но удивила риторика Елбасы.
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
211


(Пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
был для для сохранения территориально

Ну это задача самая первостепенная была, есть и будет для нашей Родины..
Перенос столицы это самое мудрое решение Назарбаева..
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§ Khalisi
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 08.07.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:КТО и где требовал? Напомни многотысячные митинги где проходили? Волнения? Хватит врать! Бессовестно врать.
=31574&start=15#comment_1


При чем здесь многотысячные митинги, че у тебя то так в одном месте загорелось? Я говорю про настроение населения. Слово МИТИНГИ, а тем более МНОГОТЫСЯЧНЫЕ где увидел то? Настроение такие были - это я пишу исходя из своей памяти и своего видения той ситуации. У тебя другая точка зрения - поздравляю Михалыч, открою тебе тайну - мнения людей могут не совпадать с твоим!
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§ Trueman4400
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 08.07.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst: Но задачи той, которую озвучил не было и в помине! Идите проспитесь!

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31574&start=15#comment_1

Так написано было - на основе многих проблем и факторов. Лучше бы вам глаза получше открывать.
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§ Vital
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5769
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.07.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

Я б сказал лучше глаза закрыть. ))))
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§ Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:

Цитата:
Trueman4400:

Это что за разжигание, ложь и провокации?
Вы че это местами бред несете?
Свои фантазии и разговоры на кухне, за чистую монету выкладываете.
А ну не елозя, говорите прямо, кто на тер. целостность претендовал.
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
211


(Пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Напомни многотысячные митинги где проходили? Во

Ну не было их..
Тут надо признать..
Никто нормальный человек на митинг никакой не пошел и не пойдет..
Тогда хоть бы знали мы..
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§ Трэвэл
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.07.18 - 16:58
Комментарий удален модератором.
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§ Trueman4400
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 08.07.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:Это что за разжигание, ложь и провокации? Вы че это местами бред несете?

Цитата:
Khalisi:Люди требовали пересмотра границ и присоединения Северного Казахстана к России.


я не пойму чего то? может вы мои комментарии задом на перед читаете? Где разжигание и провокация? Выше вот все было сказано - люди требовали присоединение северных границ к России. Если вы этого не помните, значит в нулевых в школу только пошли.

Цитата:
Обликоморале:А ну не елозя, говорите прямо, кто на тер. целостность претендовал.

по моему, если бы северные границы отошли к России то целостность бы нарушилась. Нет? Или "нарушение целостности" только когда кто-то войну начинает и претендует на территорию?
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§ Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

О да ты реально провокатор.
В упор таких требований не помню, как и чьих то претензий на земли, границы.
Реально разжигаешь, а это уже статья У. К. как минимум, плюс клевета.
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
211


(Пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Где разжигание и провокация?

Главное о том кричать первым..
Чтобы заметили..
Основное правило наших форумчан..
У них все что не так кто то думает или есть свое мнение, все те провокаторы..
Хотя казалось бы, все по теме..
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§ Trueman4400
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 08.07.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:Реально разжигаешь, а это уже статья У. К. как минимум, плюс клевета.

Рукалицо, мы с вами разговариваем на разных языках и провокация идет именно с вашей стороны. Цитата:
211:Главное о том кричать первым.. Чтобы заметили.. Основное правило наших форумчан.. У них все что не так кто то думает или есть свое мнение, все те провокаторы.. Хотя казалось бы, все по теме..

это в интернете называется "ТРОЛЛИНГ", только тут он настолько толстый, что агрить на него будет высшей степени дибилизмом
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§ Vradon
Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 08.07.18 - 18:11
Комментарий проходит проверку.
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§ Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

Да ты што?))
Ответить по существу не чего как я понял, начинаешь грубить и хамить.
Вот так всегда, пришемишь хвост и укажешь на ложь, начинают сливаться трусливо. :lol:
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