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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 02:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: 112-211 ваше исчадие ада


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=770382&topic_id=34912&forumid=1&1530995068

Господи..
Что это было?
И снова и снова Жалобы..
Ну мушчинки, ну что с вами такое?
Я в той теме кому то снова насыпал соль на рану?
В теме Аркадия?
Вы там что, совсем с ума по сходили?
Все по теме, никого из вас не упоминал..
Вы вот зачем там за мной гоняетесь, товарищи Госконцы?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 02:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и жалобы во всех ветках вас всех на одного меня, это по моему Нарушение Соглашения..
Которое мы все принимали стоя на коленях, вымаливая себе ПП и обещая соблюдать наложенную на нас Ответственность и его величество Закон НГ..
Я так уже и не ПП вовсе..
Так что имею право сказать..
А вот при ПП не имел..
При ПП приходится контролировать себя, контролировать ситуацию, контролировать свои спонтанные Эмоции..
Чего смотрю с вами совершенно не происходит..
У меня на голове одета Красная тряпка?
Или вы все в миг оказались Дальтониками?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 02:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, понимаю еще когда в процессе так сказать, дискуссии, разрыва моска там или в Ярости..
Но человечек смотрит футбол, 33 минуты первого, самый разгар, Россия впереди и....
Смотря телек возглас -
- 112й Исчадие Ада!
Боже то ты мой....!
Я что, на футболиста хорвата как то похож или видится вам что вместо 11ти футболистов словенцев бегают 11 маленьких и злобных Мерекешек и пугают этим Вас, становясь там какими то Исчадиями Ада, Господи ты мой?...
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 02:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идем дальше..
Ровно после проклятий на меня, Исчадия Ада..

Цитата:
elektron: Даже ПП не смеите со 112 сн

Цитата:
elektron: А адэкватов гн


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=770382&topic_id=34912&forumid=1#770382

Да уш..
Практически в каждом слове русского языка ошипка..
Ашипки..
Эвропэйцы..
Вы не то что не знаете русское творчество - Это Родина моя.., вы не знаете самого собственно русского языка..
Забыли..
Но научились быстро в Эвропе писать..
Жалобы..
С ашипками..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ахахахъ.
Есчо раз повторюсь, главный нытик и жалобщик тут ты, да еще постоянно в неадеквате, если что то комментируешь.
Насчет коленей, ты прав, весь форум видел как ты на них стоял, подсчеты вел и вымаливал ранг ПП.
Теперь непонятно чем бравируешь. Тем что язык держать не можешь и контролировать эмоции, ну так это минус. Хотя у неадеквата плюс.
В общем как всегда смешон.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Практически в каждом слове русского языка ошипка..Ашипки..Эвропэйцы..Вы не то что не знаете русское творчество - Это Родина моя

Гыы гыы. Я же предупреждал, что на даче без очков :lol:
А так в отличие от тебя двумя языками владею.
Выучи сначала свой родной язык. Прежде чем кого то тут упрекать в ошибках :-P Цитата:
Обликоморале:
Теперь непонятно чем бравируешь

Мы этого не увидим,
;-)
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5769
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.07.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ах.. какие же красивые хохлушки. Особено Иришка Федишин. Третьяк давай уже завязывай стрелять. Я точно знаю не из россии 24. Что там . На той стороне больше половины русских наемники как и ты. Я дружу с одним из пленых.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
весь фору

Весь форум весь форум..
Что заладил то?
Из всего форума только вы 6 человек за мной гоняетесь по нему всему и что то выискиваете..
Подумать только, Проклятиями занялись..
Исчадия Ада..
Дракула наверно нервноикурит в сторонке..
От Бессилия что ли начали проклинать?
Ничего себе..
Вы форум попутали с каким то специальным для этого заведением с пинтограммами всякими и мелом вокруг себя..
Весь форум..
Исчадие..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ути-пути, как возбудился.
Разнервничался.
Понесло...
Стоял на коленях, вымаливал...было, так что не отскакивай...
Насчет гоняемся...путаешь ты шото...напомнить , как ты мне сплетни прикрутил, тепереча получив обратку, ныть начишь..гыыы..
Какой же ты тогда профессиональный комментатор, если запахло жареным, то сразу в кусты и кричишь '' помогите''!
Ну уж нет - удар держи...тыш ''воин''.
Только судя по всему, как всегда на словахъ...
:lol: :lol: 8-)
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Стоял на коленях, вымаливал...было, та

Было то что ты жаловался во всех ветках на меня, почему ПП, почему ПП, вместе со своей кучкой..
Ладно..
Хотя бы я узнал тебя немного ближе..
Ты то чего в возбужденном состоянии пятые сутки?
Злоба так и прет..
Повторюсь, от бессилия то что вас много, а я один, и вы ничего поделать не можете?
Ну я же Исчадие Ада..
Проклятьями иди и далее позанимайся..
Где остальные то?
Почему не поддерживают сегодня тебя?
Непорядок..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Лгунишка, опять продолжаешь?
То я сплетничиюю , то жалуюсь на какие то его ПП.
А указать на это своим помелом будет слабо.
И хватит за мной повторятся, воровать чужие слова и мысли.
Я конкретно говорю, не первый раз об этом.
Своего у тебя ничего нету.
Паталогический вор и лгун.
Это констатация факта.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Сам прекрасно знаешь, начиная с вопросов к администрации..
Или тоже потерли там все?
Было и не нужно оправдываться..
Когда то был классик Доцент, вот мы с ним рубились..
Но были и остаемся до сих пор мужиками..
Раз на раз, мах на мах..
Чего не вижу теперь в сегодняшнем форуме..
Но ничего, люди придут, растворитесь впоследствии со своей кучкой нурлыкунов..
Вы нужны постольку поскольку..
Как только нужнее станут другие, вас тоже выкинут..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Когда то был классик Доцент, вот мы с ним рубились..Но были и остаемся до сих пор мужиками..Раз на раз, мах на мах..

Так это ты "доктора" того уделал что ли ты наш не растворимый :lol:
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
доктора

Доцент это Доктор?
У тебя с русским вообще как?
Доцент это Классик..
Просто в силу многих факторов ему стало впоследствии неинтересно тут..
Я говорю о том времени, когда он был Классиком..
Ну и временно Доцентом, потом мы мирно жили сколько то лет, о чем уже было спорить..
Он один, я один..
А тут вас огого 7 человечеков и три Уважаемых, держащих веревки..
Да вы сами друг за другом рубашки рвете и будете рвать еще много лет тут..
Так что в ближайщем будущем мне скукота совсем не гарантирована..
А ведь так хочется иногда остаться одному..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Какие вопросы? По себе не суди лицемер.
Мне по барабану кто там был бы с двумя никами.
Все равно бы спросил, а не пожаловался, как это делаешь постоянно ты, когда тебя за пургометство спрашивают. Начинаешь кричать- караул, убивают! :lol:
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