211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12644





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Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 17:56 Цитата: elektron:

доктора

Доцент это Доктор?

У тебя с русским вообще как?

Доцент это Классик..

Просто в силу многих факторов ему стало впоследствии неинтересно тут..

Я говорю о том времени, когда он был Классиком..

Ну и временно Доцентом, потом мы мирно жили сколько то лет, о чем уже было спорить..

Он один, я один..

А тут вас огого 7 человечеков и три Уважаемых, держащих веревки..

Да вы сами друг за другом рубашки рвете и будете рвать еще много лет тут..

Так что в ближайщем будущем мне скукота совсем не гарантирована..

А ведь так хочется иногда остаться одному..