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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33083
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед 20-летием Астаны глава государства дал интервью журналисту «Казправды», где привел малоизвестные подробности переноса столицы. Теперь из первых рук известно, что решение принималось единолично. Но удивила риторика Елбасы.
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
211


(Пользователи)
Сообщений: 2469
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
был для для сохранения территориально

Ну это задача самая первостепенная была, есть и будет для нашей Родины..
Перенос столицы это самое мудрое решение Назарбаева..
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§ Khalisi
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 08.07.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:КТО и где требовал? Напомни многотысячные митинги где проходили? Волнения? Хватит врать! Бессовестно врать.
=31574&start=15#comment_1


При чем здесь многотысячные митинги, че у тебя то так в одном месте загорелось? Я говорю про настроение населения. Слово МИТИНГИ, а тем более МНОГОТЫСЯЧНЫЕ где увидел то? Настроение такие были - это я пишу исходя из своей памяти и своего видения той ситуации. У тебя другая точка зрения - поздравляю Михалыч, открою тебе тайну - мнения людей могут не совпадать с твоим!
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§ Trueman4400
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 08.07.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst: Но задачи той, которую озвучил не было и в помине! Идите проспитесь!

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31574&start=15#comment_1

Так написано было - на основе многих проблем и факторов. Лучше бы вам глаза получше открывать.
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§ Vital
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5769
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.07.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

Я б сказал лучше глаза закрыть. ))))
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