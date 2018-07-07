Цитата: Горожанин_kst:КТО и где требовал? Напомни многотысячные митинги где проходили? Волнения? Хватит врать! Бессовестно врать.

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При чем здесь многотысячные митинги, че у тебя то так в одном месте загорелось? Я говорю про настроение населения. Слово МИТИНГИ, а тем более МНОГОТЫСЯЧНЫЕ где увидел то? Настроение такие были - это я пишу исходя из своей памяти и своего видения той ситуации. У тебя другая точка зрения - поздравляю Михалыч, открою тебе тайну - мнения людей могут не совпадать с твоим!