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§ NG.kz
Составлен список фраз, которые нельзя говорить непослушным детям
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33083
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме того, ученые разработали специальную методику поведения родителей, которую назвали ALP и разделили на три этапа (attune, limit set and problem solve - сонастройка, установление границ и решение проблемы).
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§ 211
Re: Составлен список фраз, которые нельзя говорить непослушным...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2469
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эвропэйцы..
Такие нежные..
Особенно когда это сочиняют родители номер одын и дуа..
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§ Алиса
Re: Составлен список фраз, которые нельзя говорить непослушным...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4202
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.07.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Эвропэйцы..
Такие нежные.

вот почему нам!!! - казахстанцам!!!! - предлагают принимать правила жизни другой страны? Причем отличающейся от нас, далекой от нас... У нас свой менталитет, свои взгляды на жизнь, на уклад, свои нормы, правила, мораль и т.д. и т.п. МЫ так стремимся объевропиться... Зачем? Кому мы нафиг буде нужны тогда?
Россия в ходе ЧМ удивила мир именно своей специфичностью! Своим образом жизни, своими законами жизни, своим укладом. Иностранцы восхищаются именно "эксклюзивом", а не тем что аналогично их образу жизни....
У казахов свои правила воспитания детей, у русских свои, у корейцев свои... - не буду перечислять все народы, живущие в РК (это и нереально) и все они направлены на одно - вырастить человека. В 90-е годы мы уже проэксперементировали, к примеру, введя очень "актуальное" половое воспитание в школьную программу и что получили? До сих пор аукается. Теперь нас учить будут как говорить с ребенком? Хотя для тех, кто как раз попал под влияние "эксперимента" - это может быть и нужно)))
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§ 211
Re: Составлен список фраз, которые нельзя говорить непослушным...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2469
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
предлагают принимать правила жизни другой страны? Пр

Ну теперь у нас и взрослые частенько принимают то воспитание..
Конечно я раньше лет 10 назад с сарказмом говорил что мол в суд что ли подавать будут за маты или ремень..
Сегодня так уже повсеместно..
Мы наверно сами меняемся, стараясь принять Эвропэйские ценности какие то..
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§ Vital
Re: Составлен список фраз, которые нельзя говорить непослушным...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5769
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.07.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Хочу сказать или наоборот. Похвастать. Стою в очереди в кафе . За мной иностранцы стоят. Семья. Папа ,мама дочя и сына. Когда к подошли к раздачи. Они начали троить. И потерялись. Повар наглая какая то оказалась БАБА. Хамит им. Мол фига тут тупите иди на фиг . Я не аыдержал. Я так то спокойный. Всегда. Я короче начал по английски. Хотя в школе 2ка была. Сына меня научил( тот шпарит) я им п о инастраному обьяснил что нужно покупать а что не нужно. ...вы бы видели их лица. Вау. ...
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§ Vital
Re: Составлен список фраз, которые нельзя говорить непослушным...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5769
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.07.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Небось щас в рф прессе говорят о культурных пацанов на чм. А оказывается это были мы казахи))) с костаная. ;-) 
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