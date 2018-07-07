Алиса Re: Составлен список фраз, которые нельзя говорить непослушным... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4202

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:37 Цитата: 211:

Эвропэйцы..

Такие нежные.

вот почему нам!!! - казахстанцам!!!! - предлагают принимать правила жизни другой страны? Причем отличающейся от нас, далекой от нас... У нас свой менталитет, свои взгляды на жизнь, на уклад, свои нормы, правила, мораль и т.д. и т.п. МЫ так стремимся объевропиться... Зачем? Кому мы нафиг буде нужны тогда?

Россия в ходе ЧМ удивила мир именно своей специфичностью! Своим образом жизни, своими законами жизни, своим укладом. Иностранцы восхищаются именно "эксклюзивом", а не тем что аналогично их образу жизни....

У казахов свои правила воспитания детей, у русских свои, у корейцев свои... - не буду перечислять все народы, живущие в РК (это и нереально) и все они направлены на одно - вырастить человека. В 90-е годы мы уже проэксперементировали, к примеру, введя очень "актуальное" половое воспитание в школьную программу и что получили? До сих пор аукается. Теперь нас учить будут как говорить с ребенком? Хотя для тех, кто как раз попал под влияние "эксперимента" - это может быть и нужно)))