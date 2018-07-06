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≡ 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия Астаны		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия Астаны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33083
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.07.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ключи от квартир в девятиэтажках, построенных в новом микрорайоне Аэропорт, вручил новоселам сегодня, 6 июля, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. В ближайшие дни новое жилье получат еще 96 семей.
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§ alex_60
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Посмотри первое фото
Какая ипотека может быть на 15 лет?


Там под 10 процентов.
Но в данном случае основная масса-это арендное жилье
С возможностью в дальнейшем выкупа

[Исправлено: alex_60, 07.07.2018 - 14:07]
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§ 211
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2469
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Железнодорожница не в моем бывшем доме жила?
Там 3 квартиры..
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§ 211
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2469
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аэропорт все равно не пойму...
Далековато, в будущем депрессивный район города, все в ипотеках, долгах..
Если платить за коммуналку перестанут 20 процентов, то дом полностью отключат от жизнеобеспечения..
Сродни тем малосемейкам на Герцена..
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§ 211
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
211


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Сообщений: 2469
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хата небольшая в 50 квадратов например, стоимость 200 тысяч квадрат.
Надо точнее смотреть.
10 лимонов..
Кстати балкон считается за жилое по моему?
Итого 2 лимона первичка.
Смотрим калькулятор..
Итак вбиваем 7 процентов, 300 месяцев и 8 лимонов..
Что ж, неплохо, всего 57 000 тенге.
Переплата 9 миллионов, что нормально разумеется за столько лет..
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§ 211
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
211


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Сообщений: 2469
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ах да, эти люди еще не попали под программу 7-20-25..
Тогда вбиваем 10 процентов..
Тогда 73 000 и переплата за 300 месяцев 14 лимонов..
Для наглядности..
Вроде 3 процента, разница существенна..
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§ arman_kst
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
arman_kst


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Сообщений: 3
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.07.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
211, это же арендные дома. А по кредитным дается от 5% и ниже - при условии накопления 50% + 3 года и ОП 16 баллов. Можно еще минимум 20% внести, но переплата будет больше.
Район нормальный. В следующем году обещает ливневую канализацию построить. В этом году школа откроется
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§ Гога
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
Гога


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Сообщений: 6
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.07.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
300 000 делим на 50 кв.м - 6000 квартир. Очередь в Костанае какая ? Года за 4 должна исчезнуть ?? :-P
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§ 211
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
211


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Сообщений: 2469
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst: это же арендные дома.

А.. Я до сих пор не понимаю что это такое..
У меня моей знакомой, то есть бывшей, дали такую квартиру.
Сказали через какое то время выкуп, а так коммуналку платить и за аренду еще немного.
Сдавать продавать нельзя и тд и тп..
То есть придется им все равно в кредит лезть и выкупать?
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§ pro100tak
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
pro100tak


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Сообщений: 56
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 08.07.18 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю pro100 так. Ломать наш менталитет надо, а не придумывать и приспосабливать всяко-яко. Собственников своих квартир-домов должно быть процентов 10, макс 20, примерно так во всем том мире, где живет и развивается экономика. 80-90% живут в съемном, наемном, арендованном жилье. Pro100 плата в месяц за такое жилье должна быть раза в 2-3, и, может, еще меньше платежа за ипотеку (а потом уже и считать никто не будет, когда станет выше выкупа или ипотеки, когда привыкнем). Чтобы не приходилось чесать репу - типа нах мне платить икс3 кому-то, лучше за такие деньги я буду сидеть по уши в ипотеке со всеми страховками и пр. и др. Надо pro100 помочь бизнесменам - будущим собственникам домов (банкам же помогаем без конца). И чтобы и в условиях и пр. и др. они в начале этого бизнеса не поднимали плату за квадрат больше чем, условно, 5 рублей. А уже потом с учетом всех расходов на содержание всяких сетей пусть считает обоснованно. Вечный вопрос, кто и когда будет делать ремонты, текущие, капитальные и пр. и др. всего жилого фонда (крыш-подвалов, подъездов-стояков и др. и пр.), и всех сетей от всяких элеваторов до точек врезок? Модернизация ЖКХ? А там опять же уже очередь, и пусть разбираются с фондом, который уже есть, 70-90-х годов. Пойдем по кругу, городить огород?
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§ pro100tak
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
pro100tak


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Сообщений: 56
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 08.07.18 - 01:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 25 лет там будет сплошной износ, не говоря о текущих делах. И привязывать народ, образно говоря, к точке врезки? А карьера, а возможность переезда? И, в конце концов, лучше помочь этому бизнесмену, чем тыще чел, из которых кто платит-не платит. Со всеми заморочками будет разбираться он, от ремонтов до неплательщиков. Возможность выкупа оставить, как в такси... И высвобождающиеся деньги от платежей по ипотеке народ будет тратить на покупки, поездки, отдых, рождение-обучение детей. И все это будет двигателем экономики, прогресса и пр. и др.
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§ arman_kst
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
arman_kst


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Сообщений: 3
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.07.18 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
211, там для инвалидов - есть аренда без выкупа. где просто платят тыс 5 + коммуналку. Она не переходит в их собственность, живут всю жизнь. Есть аренда с выкупом, лет через 15 становится их собственностью. Оно хорошо, ведь не нужно первоначальный взнос большой годами накапливать. Но все смогут получить, только из категории - многодетные, гос служащие, учителя, врачи и т.д.
Остальным кредитное. По ЖССБК минимум 6 лет, при условии 50% накоплении. Ну или с большей переплатой - от 20% до 50%. Но конечно надо минимум 2-3 года без зарплаты походить, все в банк.
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§ 211
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
211


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Сообщений: 2469
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Ну или с большей переплатой - от 20% до 50%. Но конечно надо минимум 2-3 года без зарплаты походить, все в банк.

Тогда нормально наверно.
Все равно за аренду платятся еще большие деньги..
Просто выкидываются..
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