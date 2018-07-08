211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12632





(Пользователи) Сообщений: 2469

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 02:35 Да и жалобы во всех ветках вас всех на одного меня, это по моему Нарушение Соглашения..

Которое мы все принимали стоя на коленях, вымаливая себе ПП и обещая соблюдать наложенную на нас Ответственность и его величество Закон НГ..

Я так уже и не ПП вовсе..

Так что имею право сказать..

А вот при ПП не имел..

При ПП приходится контролировать себя, контролировать ситуацию, контролировать свои спонтанные Эмоции..

Чего смотрю с вами совершенно не происходит..

У меня на голове одета Красная тряпка?

Или вы все в миг оказались Дальтониками?