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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33083
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед 20-летием Астаны глава государства дал интервью журналисту «Казправды», где привел малоизвестные подробности переноса столицы. Теперь из первых рук известно, что решение принималось единолично. Но удивила риторика Елбасы.
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
211


(Пользователи)
Сообщений: 2469
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
в камеди-клабе...

Не знаю как там у тебя с ТНТ и их каммедиями, но я лично нахожусь на достопочтимом форуме НГ.
Ты докопался до моих слов Сочувствия..
По теме сказать что то можем?
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
211


(Пользователи)
Сообщений: 2469
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Сочувствие высказать с ехидно-язвенно

Кстати.
Для меня проклятый год был пару лет назад..
Когда с интервалом в полгода умерла сперва мать, потом отец..
Кто как не я понимаю тех, у кого случилась такая трагедия?
И ты решил я язвлю над собственными родителями, сочувствуя тем, кто потерял своих?
Смотрю ты рано начал играть тут чужими чувствами..
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
211


(Пользователи)
Сообщений: 2469
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Союз рухнул, не то что фабрики и заводы, которые были в Союзе при перекосах, когда 5-летку за 3 года выполняла отдельно взятая фабрика, и получалось, грубо говоря, правых носков больше левых. И что мог бы сделать Денисов, или Иванов-Петров-Жылкыбаев-Базарбаев, когда это не могли сделать 1-ые секретари республик

Как то пропустил вопрос по теме..
Вопрос, чтобы мы могли сделать Все..
Наши деды фашистов победили, когда все взялись..
Но страну сохранили при этом..
Вопрос , почему мы все не взялись тогда в 1985м?
Почему не поддержали ГКЧП или кого то там, бросив партию на произвол демократов и гласнописцев?
Да потому что сами хотели избавиться от наследия Советского Союза..
В этом проблема, в этом..
И ты и я и тов. Денисов, хотел гласности и Равноправия..
Теперь то чего ныть?
Спустя 30 лет и горько осознавая что мы тогда были не правы?
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§ elektron
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1610
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересно, за что и почему удалили 8-ой комет pro100tak? причём про промодерированный. нормально вроде описал было
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§ elektron
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1610
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кого задел кого обидел так скажите прямо... оскорблений и нарушений не было вроде
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§ elektron
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1610
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а может 112-211 ваше исчадие ада. и по тому так горой за него стоите? Даже ПП не смеите со 112 снять, после 2-ух удалённых красных "фонарей". А адэкватов гнобите, не смешно однако
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§ pro100tak
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 08.07.18 - 02:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И ты решил я язвлю над собственными родителями, сочувствуя тем, кто потерял своих?
Смотрю ты рано начал играть тут чужими чувствами..

Ты лучше смотри, что и как ты комментируешь. Когда и кем я буду рулить или играть на струнах чувств, я сам решаю, без сторонних оценок и мнений. Прошу обратить внимание - все мои комменты были, есть и, надеюсь будут, всегда по теме. Твой первый коммент был такой ..., скажу, нехороший, что я, как нормальный чел, pro100 не мог отреагировать по другому. И, как нормальный чел, выражаю тебе свои соболезнования по случаю ухода из жизни твоих родителей. И еще. Если я в чем-то не прав (но нет такого, убежден), прошу, как говорится, пардона. Но, даже начиная с моего первого замечания насчет Киева, я всегда говорю по теме.
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§ Vradon
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Vradon


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Сообщений: 49
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 08.07.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто поражает, сначала Астана - продукт нефти, затем вот это... Спустя 20 лет об этом писать - это конечно смело. А чем вам, собственно говоря, помешал перенос столицы? Что сейчас не устраивает? Ссылки на разные источники - это все здорово, а вас конкретно чем Астана на данный момент не устраивает? Хотя это так, мысли по поводу.
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§ Khalisi
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 08.07.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вместе с Астаной строился и весь Казахстан. На тот момент - это было правильное решение. Причин тому несколько. Основной называлась та, что Алма-Ата исчерпала свои ресурсы и ей уже некуда было расширятся, да плюс это опасная зона в отношении землетрясений. На самом деле причины, конечно, политические и экономические. Начиная с 1991 года, в Северном Казахстане усилились протестные настроения. Более того, Северный Казахстан же был русскоязычным - там большинство населения составляли русские, украинцы, немцы. Люди требовали пересмотра границ и присоединения Северного Казахстана к России. В этих условиях Назарбаев принял единственно верное для себя решение о переносе столицы на север Республики. Сейчас перенос столицы повлиял на разные факторы - ближе к воздушным коридорам западных , восточных стран, транспортная разгрузка самой Алматы, подальше от границ с Китаем... После драки кулаками не машут, так что раз решение было принято столько лет назад, так тому и быть!
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§ Trueman4400
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Trueman4400


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Сообщений: 83
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 08.07.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте не будем забывать о том, что перенос столицы в первую очередь был для для сохранения территориальной целостности страны. Решение принималось на основе многих факторов и проблемах, которые накопились в Республике. Такие, как господин Денисов, которые 20 лет назад молчали об этом решении, могут сказать, что Назарбаев руководствовался какими-то своими, сугубо личными причинами для переноса. Но смело могу сказать, что это уровень слухов. По крайней мере, сам президент Казахстана такую версию не озвучивал. Поэтому я смело отброшу ее в сторону как несостоятельную и ни на чем не основанную на публикациях в «желтой» прессе.
Сейчас же мы видим что Казахстан со времени распада СССР развивается поступательно и динамично, в отличие от других бывших союзных республик. Значит, Н. Назарбаеву не откажешь в таланте руководителя и умении правильно организовать экономическое развитие страны. Принимая такое непростое решение он, руководствовался только сугубо внутри экономическими и политическими причинами.
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* Горожанин_kst
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Горожанин_kst


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Сообщений: 1237
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 08.07.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

Вам чего в голову стукнуло? Да как шандарахнуло!!?
КТО? Кто угрожал территориальной целостности? В своём уме, такое на серьёзе пропихивать?! Столицу затеяли переносить чтоб дать импульс экономике, людей занять элементарно! Плюс правильная идея отодвинуть столицу в территориальный центр, вглубь от внешних границ. Но задачи той, которую озвучил не было и в помине! Идите проспитесь!
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§ Vital
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5769
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.07.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

Цитата:
Khalisi:

На стороительстве зароботали много людей. Россия с своими стройматериалами. Французы. Немцы. Министры РК. Это только те кого знаю. Нашим гражданам там платили до 200 00 много? Думаю что нет. Раз такой грандиозный проект был для жителей страны. Заработали иностранцы и как я уже сказал министры
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§ Vital
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5769
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.07.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в астане нет промышлености. Нет не че. Все щас зарабатывают на тендерах. Позор
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* Горожанин_kst
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1237
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 08.07.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был эффект развала единого пространства. Казахстан не ждал и не просил этой независимости-факт. Президент до последнего держался Союзного договора, он и сейчас за интеграцию, но уже на других условиях, естественно.
На тот момент нас бросили с разорванной инфраструктурой, развал в РФ начался под лозунгом "сбросим балласт объедающих нас республик" . Сбросили. Предприятия работали в связке со всем Союзом, всё рухнуло, экономика естественно тоже. Рассеяне не ожидали, но рухнуло всё и у них.
Первой задачей президента было дать людям работу и хлеб насущный. Вот откуда растут ноги проекта Астана. И не надо фантазировать о мнимых угрозах, кончайте мифотворчество. Не забывайте многие из нас были живыми свидетелями тех лет, и врать без зазрения совести подобным агитаторам не дадим.
А то что и как заработали коррупционеры, что нам осталось в наследие от проекта строительства из объектов промышленности, о чём Виталя говорит, отдельная тема. Но свою задачу проект выполнил, массе простых людей дали занятие и пропитание. Сейчас нужно двигаться дальше.

[Исправлено: Горожанин_kst, 08.07.2018 - 14:23]
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* Горожанин_kst
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1237
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 08.07.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:

КТО и где требовал? Напомни многотысячные митинги где проходили? Волнения? Хватит врать! Бессовестно врать.
Это провокационные заявления как минимум, обладающие ваши влажные тёмные мыслишки.
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