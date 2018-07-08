Vital Re: Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5763

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:58 Уверен что вы дядя Коля тоже не ангел. Было ведь в вашей жизни момент когда вы тоже че нибудь да украли на работе.

Я воровал. И мне стыдно за это что я своего директора обманул и украл. Ну я стараюсь как то исправить эту ситуацию и взамен я работую правильно. Я к тому если всех воров посадить в тюрму то в стране людей не останется. Все же выход один штраф.