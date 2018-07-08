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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33083
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.07.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С нашей либерализацией законов мы докатились до того, что коррупция торжествует. Для бизнеса и продажной власти уже остро стоит вопрос - кому заносить? Берут, судя по приговорам, от премьера до районного акима.
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
211


(Пользователи)
Сообщений: 2464
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищ Воронин предлагает всех провинившихся Расстреливать, дабы цитата -"С какого ляда мы должны кормить, поить и одевать его? Причем, если ему дадут вместо гречки перловку, правозащитники поднимут вой."..?
Насчет правозащитников вообще песня..
Их тоже может заранее и сразу всех к стенке то?
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§ Vital
Re: Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5763
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.07.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уверен что вы дядя Коля тоже не ангел. Было ведь в вашей жизни момент когда вы тоже че нибудь да украли на работе.
Я воровал. И мне стыдно за это что я своего директора обманул и украл. Ну я стараюсь как то исправить эту ситуацию и взамен я работую правильно. Я к тому если всех воров посадить в тюрму то в стране людей не останется. Все же выход один штраф.
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§ Обликоморале
Re: Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5248
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно.
Насильников, особенно детей, рецедивистов-убийц и крупных взяточников надо расстреливать. Остальные пусть отрабатывают на благо страны свое содержание и похлебку. Уж больно у нас с преступниками либерализму много.
Посыл Н. Воронина однозначно поддерживаю.

[Исправлено: Обликоморале, 08.07.2018 - 11:18]
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