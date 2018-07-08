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≡  Россия в драматичном матче проиграла в серии пенальти и не смогла выйти в полуфинал ЧМ-2018		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россия в драматичном матче проиграла в серии пенальти и не смогла выйти в полуфинал ЧМ-2018
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33083
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.07.18 - 08:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По итогам основного и дополнительного времени игры на стадионе "Фишт" был зафиксирован счет 2:2. В первом тайме команды обменялись голами. На 31-й минуте российский полузащитник Денис Черышев потрясающим дальним ударом открыл счет.
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§ arman_kst
Re: Россия в драматичном матче проиграла в серии пенальти и не...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.07.18 - 08:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достойно сыграли. Не повезло. на то оно пенальти
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§ Обликоморале
Re: Россия в драматичном матче проиграла в серии пенальти и не...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5248
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то мы дожили до того момента, когда российскую сборную не ругают за проигранный матч, а благодарят за тот праздник, что они нам всем подарили. Надеюсь и на казахстанском футбольном мире, это окажет позитивное влияние, особенно на детях. Мотивация хорошая, как и весь чемпионат.
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* alex_60
Re: Россия в драматичном матче проиграла в серии пенальти и не...
alex_60


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Сообщений: 687
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.07.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия- пятое место. Так считаю. По пенальти.
Шестое Бразилия. Минус один в основное.
Швеция, Уругвай минус 2
Седьмое-восьмое
Супер чемпионат.
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§ сайлау курманов
Re: Россия в драматичном матче проиграла в серии пенальти и не...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2794
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.07.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
столетний старик говорит доктору- у меня после секса шум в ушах , что это? тот отвечает - аплодисменты , ваши тараканы в голове аплодируют вам стоя
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§ Vital
Re: Россия в драматичном матче проиграла в серии пенальти и не...
Vital


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Сообщений: 5763
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.07.18 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Лили понравится этот анекдот))))
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§ elektron
Re: Россия в драматичном матче проиграла в серии пенальти и не...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1610
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достойно пройграли. Красиво играли! Селяви. Чемпионат продолжается ;-)
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§ Обликоморале
Re: Россия в драматичном матче проиграла в серии пенальти и не...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5248
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российские футболисты лишили КВН и Камеди-клаб целого раздела юмора.
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§ Обликоморале
Re: Россия в драматичном матче проиграла в серии пенальти и не...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5248
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Муля вчера аж потерялася, даже сегодня ее язвительных насмешек еще не слышно.
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