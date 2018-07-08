Обликоморале Re: Россия в драматичном матче проиграла в серии пенальти и не... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5248

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:19 Наконец то мы дожили до того момента, когда российскую сборную не ругают за проигранный матч, а благодарят за тот праздник, что они нам всем подарили. Надеюсь и на казахстанском футбольном мире, это окажет позитивное влияние, особенно на детях. Мотивация хорошая, как и весь чемпионат.