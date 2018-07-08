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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5423
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.07.18 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Где можно купить большой флаг.

в крупных магазинах канцтоваров должны быть: абди, канцофис.
Я б свой дал, которым на Чемпионате мира по хоккею в Минске в 2014 году размахивал


но после ремонта не могу найти в какой коробке лежит.
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§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1234
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 08.07.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

На Железнодорожной (возле Световита) есть точка где именно такого рода продукцией занимаются. Гербы, флаги, портреты президента. Сами производят.
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5763
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.07.18 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо. Понял вроде где это. Если не найду то к юджину в гости забреду . Коробки будем перебирать. ))))
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1610
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да бились до последнего. Красиво!
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