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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2464
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 02:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: 112-211 ваше исчадие ада


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=770382&topic_id=34912&forumid=1&1530995068

Господи..
Что это было?
И снова и снова Жалобы..
Ну мушчинки, ну что с вами такое?
Я в той теме кому то снова насыпал соль на рану?
В теме Аркадия?
Вы там что, совсем с ума по сходили?
Все по теме, никого из вас не упоминал..
Вы вот зачем там за мной гоняетесь, товарищи Госконцы?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2464
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 02:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и жалобы во всех ветках вас всех на одного меня, это по моему Нарушение Соглашения..
Которое мы все принимали стоя на коленях, вымаливая себе ПП и обещая соблюдать наложенную на нас Ответственность и его величество Закон НГ..
Я так уже и не ПП вовсе..
Так что имею право сказать..
А вот при ПП не имел..
При ПП приходится контролировать себя, контролировать ситуацию, контролировать свои спонтанные Эмоции..
Чего смотрю с вами совершенно не происходит..
У меня на голове одета Красная тряпка?
Или вы все в миг оказались Дальтониками?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2464
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 02:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, понимаю еще когда в процессе так сказать, дискуссии, разрыва моска там или в Ярости..
Но человечек смотрит футбол, 33 минуты первого, самый разгар, Россия впереди и....
Смотря телек возглас -
- 112й Исчадие Ада!
Боже то ты мой....!
Я что, на футболиста хорвата как то похож или видится вам что вместо 11ти футболистов словенцев бегают 11 маленьких и злобных Мерекешек и пугают этим Вас, становясь там какими то Исчадиями Ада, Господи ты мой?...
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2464
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 02:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идем дальше..
Ровно после проклятий на меня, Исчадия Ада..

Цитата:
elektron: Даже ПП не смеите со 112 сн

Цитата:
elektron: А адэкватов гн


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=770382&topic_id=34912&forumid=1#770382

Да уш..
Практически в каждом слове русского языка ошипка..
Ашипки..
Эвропэйцы..
Вы не то что не знаете русское творчество - Это Родина моя.., вы не знаете самого собственно русского языка..
Забыли..
Но научились быстро в Эвропе писать..
Жалобы..
С ашипками..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5248
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ахахахъ.
Есчо раз повторюсь, главный нытик и жалобщик тут ты, да еще постоянно в неадеквате, если что то комментируешь.
Насчет коленей, ты прав, весь форум видел как ты на них стоял, подсчеты вел и вымаливал ранг ПП.
Теперь непонятно чем бравируешь. Тем что язык держать не можешь и контролировать эмоции, ну так это минус. Хотя у неадеквата плюс.
В общем как всегда смешон.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1610
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Практически в каждом слове русского языка ошипка..Ашипки..Эвропэйцы..Вы не то что не знаете русское творчество - Это Родина моя

Гыы гыы. Я же предупреждал, что на даче без очков :lol:
А так в отличие от тебя двумя языками владею.
Выучи сначала свой родной язык. Прежде чем кого то тут упрекать в ошибках :-P Цитата:
Обликоморале:
Теперь непонятно чем бравируешь

Мы этого не увидим,
;-)
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