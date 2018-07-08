/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 65 из 65«1...636465
Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5241
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 02:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем чуда..
Профайл

§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1607
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 02:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже если по пенальти, молодцы
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5241
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 02:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все.мдя.
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1233
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 08.07.18 - 02:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смолов...антигерой
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5241
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 02:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато как отыграли...поражение достойное.
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1233
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 08.07.18 - 02:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, ну красавцы.
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1233
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 08.07.18 - 02:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё, пацаны, Бельгия или Франция чемпионы?
Англию и Хорватию не рассматриваю, не знаю даже почему, на уровне чутья, что ли.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5241
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 02:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Не кому будет за игру с хорватами упрекнуть..молодцы.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5241
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 03:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Я больше за бельгийцев..они будут в финале с ангичанами и там их сделают...
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 65 из 65«1...636465
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 43
Пользователей: 0
Всего: 43

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх