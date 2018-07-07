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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед 20-летием Астаны глава государства дал интервью журналисту «Казправды», где привел малоизвестные подробности переноса столицы. Теперь из первых рук известно, что решение принималось единолично. Но удивила риторика Елбасы.
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
211


(Пользователи)
Сообщений: 2459
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
в камеди-клабе...

Не знаю как там у тебя с ТНТ и их каммедиями, но я лично нахожусь на достопочтимом форуме НГ.
Ты докопался до моих слов Сочувствия..
По теме сказать что то можем?
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
211


(Пользователи)
Сообщений: 2459
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Сочувствие высказать с ехидно-язвенно

Кстати.
Для меня проклятый год был пару лет назад..
Когда с интервалом в полгода умерла сперва мать, потом отец..
Кто как не я понимаю тех, у кого случилась такая трагедия?
И ты решил я язвлю над собственными родителями, сочувствуя тем, кто потерял своих?
Смотрю ты рано начал играть тут чужими чувствами..
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
211


(Пользователи)
Сообщений: 2459
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.07.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Союз рухнул, не то что фабрики и заводы, которые были в Союзе при перекосах, когда 5-летку за 3 года выполняла отдельно взятая фабрика, и получалось, грубо говоря, правых носков больше левых. И что мог бы сделать Денисов, или Иванов-Петров-Жылкыбаев-Базарбаев, когда это не могли сделать 1-ые секретари республик

Как то пропустил вопрос по теме..
Вопрос, чтобы мы могли сделать Все..
Наши деды фашистов победили, когда все взялись..
Но страну сохранили при этом..
Вопрос , почему мы все не взялись тогда в 1985м?
Почему не поддержали ГКЧП или кого то там, бросив партию на произвол демократов и гласнописцев?
Да потому что сами хотели избавиться от наследия Советского Союза..
В этом проблема, в этом..
И ты и я и тов. Денисов, хотел гласности и Равноправия..
Теперь то чего ныть?
Спустя 30 лет и горько осознавая что мы тогда были не правы?
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§ elektron
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1605
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересно, за что и почему удалили 8-ой комет pro100tak? причём про промодерированный. нормально вроде описал было
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§ elektron
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1605
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кого задел кого обидел так скажите прямо... оскорблений и нарушений не было вроде
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§ elektron
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1605
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а может 112-211 ваше исчадие ада. и по тому так горой за него стоите? Даже ПП не смеите со 112 снять, после 2-ух удалённых красных "фонарей". А адэкватов гнобите, не смешно однако
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