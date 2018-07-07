Обликоморале Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #934





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5235

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:23 Цитата: yudjin:



Есть такое слово-НАДО.

Верю. Надеюсь. Ждем.

Но если и проиграют не опечалюсь.

Программу максимум ужо выполнили.

С испанцами ужо было чудо и нога Акинфеева.

Пусть будет продолжние. И фобов тряханетъ.