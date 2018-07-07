/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 63 из 64«1...61626364»
Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5235
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

:lol: :lol: :lol:
Ты ужо шведка?
Профайл

§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5421
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.07.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня я пессимистичен ... 0-1 :-(
Профайл

§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1605
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в смысле реальные немцы, не русскоговорящие :-P
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5235
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Есть такое слово-НАДО.
Верю. Надеюсь. Ждем.
Но если и проиграют не опечалюсь.
Программу максимум ужо выполнили.
С испанцами ужо было чудо и нога Акинфеева. :lol:
Пусть будет продолжние. И фобов тряханетъ.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5235
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У хорватов зачетна президентша.
На чартаре прилетела, сидит в обычной ложе с фанами и т.д. и т.п.
Профайл

§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3730
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.07.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ешкин кот,Россия тактику на 4-4-2 поменяла
Не уж то собрались нападать
Профайл

§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5421
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.07.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Пусть будет продолжние

чем дальше, тем страшнее.. весь мир начнёт подозревать руку Кремля в ноге Акинфеева, искать в санье мельдоний и ракетно-космические войска в мяче.
Профайл

§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1605
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Не уж то собрались нападать

не на падать, а бить в обратку 8-)
Профайл

§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3730
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.07.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Думаю Хорваты свою игру навяжут,
Россия снова вся будет охранять всей командой ворота
Профайл

§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1605
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немцы кажут историю СССР-Российского футбола. от Яшина до Акинфеева
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5235
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я. :lol:
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5235
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.07.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, шо...огонь. 8-)
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1226
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 08.07.18 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Нападать?! КОНТРАТАКОВАТЬ это да. Но шоб прям нападать..."Нет в мировом футболе лучших защитников чём нападающие сборной России" (с)
скромно умолчу об авторстве)))
Профайл

§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 684
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.07.18 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВДУЛИИИИИИ
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1226
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 08.07.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гоооол!Голерро!Готово!Голлиссиммо!
Черышев!@@@
Огонь!
Наши, родимые, заиграли!@@@@
...
Хорватия рвёт и мечет...

[Исправлено: Горожанин_kst, 08.07.2018 - 00:35]
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 63 из 64«1...61626364»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 49
Пользователей: 0
Всего: 49

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх