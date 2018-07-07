Цитата: pro100tak:

Союз рухнул, не то что фабрики и заводы, которые были в Союзе при перекосах, когда 5-летку за 3 года выполняла отдельно взятая фабрика, и получалось, грубо говоря, правых носков больше левых. И что мог бы сделать Денисов, или Иванов-Петров-Жылкыбаев-Базарбаев, когда это не могли сделать 1-ые секретари республик

Как то пропустил вопрос по теме..

Вопрос, чтобы мы могли сделать Все..

Наши деды фашистов победили, когда все взялись..

Но страну сохранили при этом..

Вопрос , почему мы все не взялись тогда в 1985м?

Почему не поддержали ГКЧП или кого то там, бросив партию на произвол демократов и гласнописцев?

Да потому что сами хотели избавиться от наследия Советского Союза..

В этом проблема, в этом..

И ты и я и тов. Денисов, хотел гласности и Равноправия..

Теперь то чего ныть?

Спустя 30 лет и горько осознавая что мы тогда были не правы?