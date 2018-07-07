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pro100tak:
Союз рухнул, не то что фабрики и заводы, которые были в Союзе при перекосах, когда 5-летку за 3 года выполняла отдельно взятая фабрика, и получалось, грубо говоря, правых носков больше левых. И что мог бы сделать Денисов, или Иванов-Петров-Жылкыбаев-Базарбаев, когда это не могли сделать 1-ые секретари республик
Как то пропустил вопрос по теме..
Вопрос, чтобы мы могли сделать Все..
Наши деды фашистов победили, когда все взялись..
Но страну сохранили при этом..
Вопрос , почему мы все не взялись тогда в 1985м?
Почему не поддержали ГКЧП или кого то там, бросив партию на произвол демократов и гласнописцев?
Да потому что сами хотели избавиться от наследия Советского Союза..
В этом проблема, в этом..
И ты и я и тов. Денисов, хотел гласности и Равноправия..
Теперь то чего ныть?
Спустя 30 лет и горько осознавая что мы тогда были не правы?