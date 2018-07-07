Обликоморале Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #924





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5231

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:16 Гыы..во флуде...флюгер эту ветку назвал своей и фанатской, а так же как всегда поныл, что ему в ней не нравится, перевернув на свой лад )))

И кстати, коммент #14 меня еще вначале уморил, потом забыл ап нем. Сегодня выкинуло на первую страничку ветки и я вновь вспомнил. ''Профи'' там чтото про Италию болтнул, которой и в помине не было на ЧМ. Но вон думал шо есть. фанат профи.

Дя....

Апять англосаксы голъ.