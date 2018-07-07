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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2455
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стена вот тут как то третьи сутки уже высохнуть не может..
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1596
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 21:50
Комментарий удален модератором.
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1596
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Интересует материнский капитал в России..Он еще есть?

чего наивный такой? зайди на гугль да узнай
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5231
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Застрявшие в затопленной пещере школьники написали письмо родителям: «Когда выйдем, очень хотим поесть разной вкусной еды». Кстати, у ребят не пропало чувство юмора и они попросили учителей не задавать много домашки, пока их нет

(цы)
Молодцы пацаны, держаться.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5231
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ты шо не понимаешь, шо он комменты тупо набивает до ПП.
Устроил из флуда одноглазики, инсту и вк. :lol:
Ну и тщеславие на первом месте.
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1596
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да пусть старается. только почему по его личной просьбе назвав его пургомётом, трут, сам же вроде просил? :lol: :lol:
блин без очков на даче плохо вижу ;-)

[Исправлено: elektron, 07.07.2018 - 18:10]
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2455
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 23:11
Комментарий проходит проверку.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5231
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
только почему по его личной просьбе назвав его пургомётом, трут

Стучит. Сексот же. Дохтора он тут слил.
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2455
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 23:30
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 842 из 842«1...840841842
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