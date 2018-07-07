Цитата: Застрявшие в затопленной пещере школьники написали письмо родителям: «Когда выйдем, очень хотим поесть разной вкусной еды». Кстати, у ребят не пропало чувство юмора и они попросили учителей не задавать много домашки, пока их нет

(цы)

Молодцы пацаны, держаться.