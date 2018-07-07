/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 844 из 844«1...842843844
Куратор темы: drakon
* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2455
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Завтра будет день будет пища как говорят в Америке..
У меня в сотке только 1200 фоток деревень всяких и дач отдельной темой Деревенька стоят в альбоме..
А сколько еще в компе их..
Как то я Флуд раскручивал, чтобы он встал повыше с списках Обсуждений..
Теперь он высоко, Деревенька отстала..
Нужно наверстать..
Профайл

* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2455
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль что семью запретили фотать, а то у меня много так сказать семейных..
Но придется их всех теперь выгонять с кадра..
Кстати может расстояние какое нужно до члена семьи, например километр?
При том что фотаешь простой соткой..
Объективом то за пару штук бакинских там и все канапушки на лице посчитать можно..
Но вот сотовиком..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 844 из 844«1...842843844
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: 211, kbkz1980, Обликоморале, elektron

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 129
Пользователей: 1
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх