211 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12647





(Пользователи) Сообщений: 2455

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 22:41 Жаль что семью запретили фотать, а то у меня много так сказать семейных..

Но придется их всех теперь выгонять с кадра..

Кстати может расстояние какое нужно до члена семьи, например километр?

При том что фотаешь простой соткой..

Объективом то за пару штук бакинских там и все канапушки на лице посчитать можно..

Но вот сотовиком..