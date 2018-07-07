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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 62 из 63«1...60616263»
Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5231
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересный факт: впервые с 1930 (!!!) года в полуфинале чемпионата мира по футболу не будет ни Германии, ни Бразилии ...
В 1930 в полуфиналах играли Уругвай, Аргентина, США и Югославия.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 683
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Они приехали на ЧМ с шапкозакидательским настроением, за что и поплотились сполна


они то на прошлом "домашнем "чемпионате. без
медалей.
1=7 от Германии, 0-3 от Голландии. цифра то какие катастрофа.
здесь С албанией вничью сыграли.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5231
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ахахъ.
Для «футбольных заключенных-иностранцев» в Москве есть особая тюрьма. Тюремные надзиратели — странная смесь стюардессы и полицейского. В камере пиво и ЖК-экраны : https://bit.ly/2zkfwSo
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5231
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Не нервируй Мулю. Она нам этого не простит. 8-)
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 683
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорваты требуют отдать должок. За ЧЕ 2008

За то что они выиграли у Англии на выезде в последнем матче и Россия вышла из группы
И потом победила Голландию.
Россия победила.

[Исправлено: alex_60, 07.07.2018 - 14:55]

[Исправлено: alex_60, 07.07.2018 - 14:56]
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1596
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня буду на даче "болеть", хоть бы дожить. А то нервы уже ни к чёрту )) :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5231
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Я ужо с обеда на даче. Но болеть буду дома. Не возможна после 11 вечера тут находится. Мошка долбит и ничего ее не берет. Второй год подряд какая то напасть.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5231
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ток домой приехал и что там футбол. Мелкобританцы пока смотрю выигрывают у викингов. Посмотрим что дальше будет.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5231
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гыы..во флуде...флюгер эту ветку назвал своей и фанатской, а так же как всегда поныл, что ему в ней не нравится, перевернув на свой лад )))
И кстати, коммент #14 меня еще вначале уморил, потом забыл ап нем. Сегодня выкинуло на первую страничку ветки и я вновь вспомнил. ''Профи'' там чтото про Италию болтнул, которой и в помине не было на ЧМ. Но вон думал шо есть. :lol: фанат профи.
Дя....
Апять англосаксы голъ.
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1596
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Мелкобританцы пока смотрю выигрывают у викингов.

да к сожалению, я за шведов болелЦитата:
Обликоморале:
во флуде...флюгер эту ветку назвал своей и фанатской, а так же как всегда поныл, что ему в ней не нравится, перевернув на свой лад )))

ничто не ново под луной, пусть спесится :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5231
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Я тоже больше как то к шведам.
А во флуде повеселились.
Провакатор нас в блуду затянул, но было весело. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5231
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шведская ультрас в печали.
Так бы приобнял и пожалел. :lol:
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3729
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.07.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Шведская ультрас в печали. Так бы приобнял и пожалел

Смотрю,ты всё по моему типажу кумаришь :-P
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§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5419
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.07.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну шо уважаемые знатоки, будут прогнозы?
Или будь что будет... футболёры российские уже программу перевыполнили ... словно казахи программу 2030 ;-)
а третью модернизацию сознания, то бишь выход в полуфинал , народ не переживёт, однако... ;-)
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1596
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ну шо уважаемые знатоки, будут прогнозы

будут, немцы кричат Россия чемпион! так что 2:1 как минимум. На случай как с испанцами пенальти
:lol:
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