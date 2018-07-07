Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12636





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5231

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:47 О, оно уже как вирус и сюды залезло.

Ужасть.

Правда Дракон обычно не против.

Карефан же .

Люди, за Виктора переживают.

А это как всегда по своему все вывернуло.

Лишь бы тщеславие потешить и шоб на него в очередной раз внимание обратили.