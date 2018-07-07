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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 841 из 841«1...839840841
§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1589
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и следи за базаром ;-)
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
одно сообщение, если так настаиваешь, могу сного

Да ты уже навыставлял там и выстави еще..
Пожалуйся..
Эвропэйцы..
Всю свою подноготную ради выгод выносите..
А то не были бы Эвропэйцами..
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не против чтобы вы соизволили отойти куда нибудь подальше..
Например в свою фанатскую ветку про Футбол, где мнение всегда одно, раз болеешь за одного и того же..
Тут же если мнение какое то немного другое, вас очень сильно как то Стопорит..
Привыкли же к единому мнению..
Тяжело наверно..
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уберу гаражи, попутал с темой и вставлю работу..



У кого то футбол главное от скукоты и ничегониделан я, у меня сейчас обои..

[Исправлено: 211, 07.07.2018 - 19:57]
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1589
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня программа на футбол сегодня
шведы и россия выходят в четверть 8-)
погорячился наверное :lol:

[Исправлено: elektron, 07.07.2018 - 15:01]
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно а как если третьи лица не должны, например старые фото выкладывать, в садике допустим..
Кто то подаст в суд думаете?
А если у меня сын родится, уид своего выкладывал например..
Или не Уважаемым это делать нельзя?
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Исправлено: elektron, 07.07.2018 - 14:57]


Ну вот, повторил ровно то же самое Оскорбление вслед за одним из вашей кучки и?
Зачем стер?
Хочешь как то выработать свое личное Мнение?
Вообще у вас это как выпить принято у аборигенов..
Сказал потом стер, соврал и опять стер..
Боишся что коммент сотрут и не желаешь ради выгоды сказать все честно?
Приходится идти на какие то Унизительно стоящие мелкие поступки?
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы прикупить квартирку где то под Челябинском, где нибудь в Копейске..
Интересно, не гражданину продадут?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5222
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 20:42
Комментарий удален модератором.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1589
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 20:53
Комментарий удален модератором.
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересует материнский капитал в России..
Он еще есть?
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 20:58
Комментарий удален модератором.
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это и показательно..
Не для всех, я "всеми" никогда не прикрываюсь..
Не Госконец..
Для меня лично..
Просто проверил..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5222
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 21:00
Комментарий удален модератором.
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Ответить Новый топик
Страница 841 из 841«1...839840841
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