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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 843 из 843«1...841842843
Куратор темы: drakon
* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 июля 2015.
Картина Репина - Я и дети..
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За Новоильинкой в районе Притобольска по моему..
9го января 2016..
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну фото своей семьи если запрещено..
Странно..
Не знал..



Пусть будет без них..
Там же..
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шеф то их увидит наверно..
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гаражи..
Привез сам лично в Костанай с Рудного



Два штуки..
Родич сделал себе вот это в своей деревеньке..
3 июля 2015..
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5222
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, оно уже как вирус и сюды залезло.
Ужасть.
Правда Дракон обычно не против.
Карефан же . :lol:
Люди, за Виктора переживают.
А это как всегда по своему все вывернуло.
Лишь бы тщеславие потешить и шоб на него в очередной раз внимание обратили. :lol: :lol: :lol:
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Люди, за Виктора переживают.

В смысле?
Переживание как то должно остановить созданную им ветку?
Превратить ее в трагедию?
Я лишь оживил его ветку по теме..
По теме деревеньки и разборки тут устраивать не намерен..
Так что иди смотри свой футбол и не мешай..
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* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 21:28
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 843 из 843«1...841842843
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