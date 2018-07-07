211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12603





(Пользователи) Сообщений: 2443

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 19:39 Я не против чтобы вы соизволили отойти куда нибудь подальше..

Например в свою фанатскую ветку про Футбол, где мнение всегда одно, раз болеешь за одного и того же..

Тут же если мнение какое то немного другое, вас очень сильно как то Стопорит..

Привыкли же к единому мнению..

Тяжело наверно..