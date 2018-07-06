211 Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия... #22





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Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 20:23 Цитата: arman_kst: это же арендные дома.

А.. Я до сих пор не понимаю что это такое..

У меня моей знакомой, то есть бывшей, дали такую квартиру.

Сказали через какое то время выкуп, а так коммуналку платить и за аренду еще немного.

Сдавать продавать нельзя и тд и тп..

То есть придется им все равно в кредит лезть и выкупать?