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≡ 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия Астаны		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия Астаны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.07.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ключи от квартир в девятиэтажках, построенных в новом микрорайоне Аэропорт, вручил новоселам сегодня, 6 июля, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. В ближайшие дни новое жилье получат еще 96 семей.
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§ alex_60
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 683
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Посмотри первое фото
Какая ипотека может быть на 15 лет?


Там под 10 процентов.
Но в данном случае основная масса-это арендное жилье
С возможностью в дальнейшем выкупа

[Исправлено: alex_60, 07.07.2018 - 14:07]
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* 211
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2443
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Железнодорожница не в моем бывшем доме жила?
Там 3 квартиры..
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* 211
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2443
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аэропорт все равно не пойму...
Далековато, в будущем депрессивный район города, все в ипотеках, долгах..
Если платить за коммуналку перестанут 20 процентов, то дом полностью отключат от жизнеобеспечения..
Сродни тем малосемейкам на Герцена..
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* 211
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
211


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Сообщений: 2443
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хата небольшая в 50 квадратов например, стоимость 200 тысяч квадрат.
Надо точнее смотреть.
10 лимонов..
Кстати балкон считается за жилое по моему?
Итого 2 лимона первичка.
Смотрим калькулятор..
Итак вбиваем 7 процентов, 300 месяцев и 8 лимонов..
Что ж, неплохо, всего 57 000 тенге.
Переплата 9 миллионов, что нормально разумеется за столько лет..
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* 211
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2443
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ах да, эти люди еще не попали под программу 7-20-25..
Тогда вбиваем 10 процентов..
Тогда 73 000 и переплата за 300 месяцев 14 лимонов..
Для наглядности..
Вроде 3 процента, разница существенна..
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§ arman_kst
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
arman_kst


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Сообщений: 1
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.07.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
211, это же арендные дома. А по кредитным дается от 5% и ниже - при условии накопления 50% + 3 года и ОП 16 баллов. Можно еще минимум 20% внести, но переплата будет больше.
Район нормальный. В следующем году обещает ливневую канализацию построить. В этом году школа откроется
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§ Гога
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
Гога


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Сообщений: 6
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.07.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
300 000 делим на 50 кв.м - 6000 квартир. Очередь в Костанае какая ? Года за 4 должна исчезнуть ?? :-P
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* 211
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
211


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Сообщений: 2443
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst: это же арендные дома.

А.. Я до сих пор не понимаю что это такое..
У меня моей знакомой, то есть бывшей, дали такую квартиру.
Сказали через какое то время выкуп, а так коммуналку платить и за аренду еще немного.
Сдавать продавать нельзя и тд и тп..
То есть придется им все равно в кредит лезть и выкупать?
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