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≡ Болельщики "Тобола" мокнут под дождем на стадионе "Центральный"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Болельщики "Тобола" мокнут под дождем на стадионе "Центральный"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.18 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, сделанное на трибунах во время матча "Тобол" - "Астана" который прошел в Костанае сегодня, 5 июля, прислал на редакционный ватсапп пользователь Алмас.
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§ bgb
Re: Болельщики "Тобола" мокнут под дождем на стадионе...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3837
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 05.07.18 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а кто знает, для чего при игре тобола перекрывают улицу гагарина? там ожидают шествие клубных фанов? или ни трибунах яблоку негде упасть? трибуны вообще пустые...
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§ Обликоморале
Re: Болельщики "Тобола" мокнут под дождем на стадионе...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5222
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полиции больше чем болельшиков.
И голос Лили слышно было:
- Тобыл и Бразилия-чемпионы.
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§ Xacatel
Re: Болельщики "Тобола" мокнут под дождем на стадионе...
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 05.07.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На кой черт улицу тот перекрывают? Такие пробки из-за этого футбола
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* 211
Re: Болельщики "Тобола" мокнут под дождем на стадионе...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2443
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если ты фанат и болельщик, то дождь никогда в таком случае не помеха..
Футболисты что, в куртках и капюшонах играют что ли или сидят и ждут когда должь кончится?
Людишки, такие нежные стали в наше время..
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§ Гога
Re: Болельщики "Тобола" мокнут под дождем на стадионе...
Гога


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Сообщений: 6
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.07.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за обращение такое - *Людишки*?
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* 211
Re: Болельщики "Тобола" мокнут под дождем на стадионе...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2443
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Отправлено: 07.07.18 - 18:28
Что за обращение такое - *Людиш

С русским языком, корнями там, суффиксами, наречиями знаком?
Когда выучишь, познаешь откуда это слово..
Детишки откуда?
В смысле слово?
Подучись иди..
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