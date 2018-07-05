211 Re: Болельщики "Тобола" мокнут под дождем на стадионе... #4





(Пользователи) Сообщений: 2443

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 14:23 Если ты фанат и болельщик, то дождь никогда в таком случае не помеха..

Футболисты что, в куртках и капюшонах играют что ли или сидят и ждут когда должь кончится?

Людишки, такие нежные стали в наше время..