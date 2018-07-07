pro100tak Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу #12





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Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 20:02 Цитата: 211:

Он по старше меня, почему допустил в 1985м, почему позволял?

Теперь спустя 35 лет вдруг ужаснулся..

Себе нужно прежде всего и своим поступкам ужасаться..

Ну загнул, так загнул. Союз рухнул, не то что фабрики и заводы, которые были в Союзе при перекосах, когда 5-летку за 3 года выполняла отдельно взятая фабрика, и получалось, грубо говоря, правых носков больше левых. И что мог бы сделать Денисов, или Иванов-Петров-Жылкыбаев-Базарбаев, когда это не могли сделать 1-ые секретари республик? Вот потом что и как думали те, типа Терещенко или Кажегельдина, да и пр. др., когда можно было ту же индустриальную зону делать на КСК и вовремя? Об этом говорили некоторые тогда еще, втч.... Коммуникации все есть, площадей вагон. И строить сейчас в степи. Все мы умны вчерашним днем. А КСК стал огроменной проблемой. Куда, кто и как денет весь этот хлам, чуть не посреди города, площадью икс3 гектар. Только ни я, ни ты, ни любой другой писака (я тоже писака) с форума не могли быть допущены к решению проблем. Вдруг мы смогли бы? ))) (шутка). А любого из тех, кто должен был и мог бы, может отвести за руку, к примеру на Тауелсиздик, 84. Некоторых уже нет, к сожалению, а некоторые ютюбщики по самое никуда в г-не, кое-кого купили должностью и пр. и др. И имеем только то, что можем. Да, и ужасаться при этом.