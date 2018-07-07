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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5217
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Короче отпрыгнул в очередной раз. :lol:
И как ты там говоришь-Унизительно.
Такшта не надо ляля, особенно про лялю.
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2423
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Когда ты за свои слова и обещания

Как ты опять складно врешь то..
Где я тебе Обещал?
Позвони мне, если хочешь говорю, обещания нужно давать глядя прямо в глаза и не отводя взгляда думаю..
Вот там тебе лично и пообещаю, глядя прямо в глаза..
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2423
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо..
Свою бригаду там оставил..
Все таки у меня сейчас поклейка обоев идет и уклатка линолеума..
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2423
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Короче отпрыгнул в очередной раз.

Ты на прямой ответ говоришь отпрыгивание..
Что тебе не скажи..
Тогда и не спрашивай за других.
За себя спроси для начала, сам то готов?
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2423
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и конечно работаем..
В жЫзни нужно все успевать..
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1585
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Заметь, личка тут ни при чем..Ты же нажалуешься потом..

да а что твои более 40 сообщений у меня там делают?
Переобуваемся на лету. 8-)
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1585
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Наверно Указывает где сидят Уважаемые люди..

совсем ты себя не ценишь кругом уважаемых видишь ;-)
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1585
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не успел на часок отлучиться, а тут такой "балет" опять. только на дачку приехал. правда связь не очень. Но телек работает, футбол посмотрим 8-)
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2423
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати чтобы некоторые не врали..
Вот 112 ПП..
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2423
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
твои более 40 сообщений у меня та

А почему не 140?
У Страха глаза велики..
Вы Эвропэйцы очень смешной народишко..
Так стер то зачем личную нашу переписку?
Выкладывать сюда личные разговоры было конечно глупостью, но еще большей глупостью было трусливо все потом стирать..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5217
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Эй, пургомет.
Для особо изошренных лгунов повторяю.
Обещания твои касались Витали.
Чего меня лепишь и клевешишь.
Глаза в глаза тебе говорю.
Что ты патологический врун, брехун, без чести и совести пустобрех. :lol:
А так же нытик и стукач.
Теперь попробуй опровергнуть.
:lol: :lol: :lol:
Давай Табаки. Гон.
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2423
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 18:52
Комментарий проходит проверку.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5217
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два комента...гыыы..#12587 и #12589...
Один другому противоречит.
И это, я в отличии от тебя всегда ко всему готов.
Это только ты за слова не отвечаешь, а находишь 1000 причин.
:lol: :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5217
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давай, опять по ной.
Поизвращайся в словоблудие, единственное на что ты способен, не более. :lol:
Фас, дрессированный.
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