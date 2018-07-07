pro100tak Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу #4





(Пользователи) Сообщений: 49

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 14:56 История все расставит потом по своим местам. Лет через 20, а может, 100 или 200. А у Денисова дети уже как-то в жизни пристроены, видимо? Кстати, почему сын чабана? Отсюда что ли: "В книге «Без правых и левых», вышедшей в 1991 году, Назарбаев писал: «В последнее время мода кичиться «пролетарским» происхождением неожиданно сменилась другим поветрием: искать и во чтобы бы то ни стало находить у своих предков «голубую» кровь. Не было её в нашем роду никогда. Я – сын, внук и правнук чабанов, то есть не из дворян»". Вот же, недавно было сказано: "Мой отец был садовником." И это зачем было: "дед Нурсултана Назарбаева владел мельницей...", "Однако отец мой потом представился бедняком, чтобы его не преследовали новые советские власти...". Все это - происки империалистов, и Сума Чакрабарти в их числе.

Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/moy-otets-byil-sadovnikom-nazarbaev-348197/

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Источник: http://stuki-druki.com/authors/Nazarbaev.php Штуки-дрюки ©