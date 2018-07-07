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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5212
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
в ОПГ определяет

Кого коронуем, на нашей форумной территории?))
Надо кого то поди из уважаемыхъ.
Пока только Валентин подходит. :lol:
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2389
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Валентин подходит.

Ну как же без того кому под это самое?
Лицо Нашей Газеты..
Без него ты тут никто..
Остудись от нурлыкунства к нему..
За бортом 32..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2389
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
публично, а отвечать требует в личку

Заметь, личка тут ни при чем..
Ты же нажалуешься потом..
Да и Личка тут это все таки территория Нашей Газеты..
Как и что я тебе уже говорил..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2389
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то там нажалось на моем стареньком Жи 5 и получилось вот это..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2389
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще какая то..
Еле как из этого вышел..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2389
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На самом деле русалка такая..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2389
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вид отсюда на людишек и пляш..
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5212
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ну вопервой, 8-) ты давно ''стух'', так что остужайся-неостужайся не поможет .
Вовторой..нытье и нурлукунство твой форумный профиль, да и по жизни судя из твоих повествований тоже. :lol:
Ты лучше ответь на один простой вопрос.
Когда с Виталом устроишь личную встречу,ведь обещал же парню.
Ну вотретьих, хватит уже тут на всех и вся жалится. :lol:
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5212
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
.
Без него ты тут никто..

Да судя по всему, ты это о себе глаголишь. :lol:
Ты же персов ''уважаемых'' постоянно упоминаешь.
Жить без них не можешь :lol:
Клинит прям.
Завидуешь что ли виртуальному статусу?)))
Мне то они с какого боку ?
В отличии от тебя мне ваше, с ними-без них, не холодно...не жарко.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2389
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Когда с Виталом устроишь личную встречу,ведь обещал

Что ты все за него или за кого то..
Тебе интересно так что ли?
Встречу семьями устроим и пока у меня не родился ребенок, ни с кем..
Не встречаюсь ни с товарищами ни с друзьями и ни с родственниками особо..
Как будет какой то результат в жизни, так сразу..
Подождем немного.
Ответ устраивает?
А то что нурлыкунишь без конца лицу НГ, тебя это не красит..
Нет, среди Дьяртаньянцев с Госкона это думаю нормально..
Но со стороны как бы это выглядить Унизительно..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2389
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 16:57
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Ответить Новый топик
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