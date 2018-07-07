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≡  Казахстанский супертяж Иван Дычко "хлопнул" в первом раунде экс-претендента на чемпионский титул		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстанский супертяж Иван Дычко "хлопнул" в первом раунде экс-претендента на чемпионский титул
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33080
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США) на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino. Продлился бой совсем недолго. Уже в первом раунде Дычко расправился со своим соперником.
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§ 211
Re: Казахстанский супертяж Иван Дычко "хлопнул" в...
211


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Сообщений: 2389
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто такой Харис, мальчик для битья?
Старый совсем..
Сидел дома три года и тут подвернулись неплохие деньги..
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* pro100tak
Re: Казахстанский супертяж Иван Дычко "хлопнул" в...
pro100tak


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Сообщений: 49
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 07.07.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ешки-матрешки. Контору промоутерскую не ту выбрал, что ли? Или pro100 лучше синица в руках, чем журавль в небе? Неужто рад Иван 2-3 тыщам американских рублей за бой, еще из которых ему остается процентов 30. Башка же не только для того, чтобы ею кушать или шапку носить. Надо уже требовать более серьезных соперников. Уже 30 завтра, и так копошиться... 7 боев икс3 с кем.
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