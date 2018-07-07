pro100tak Re: Казахстанский супертяж Иван Дычко "хлопнул" в... #2





(Пользователи) Сообщений: 49

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 15:11 Ешки-матрешки. Контору промоутерскую не ту выбрал, что ли? Или pro100 лучше синица в руках, чем журавль в небе? Неужто рад Иван 2-3 тыщам американских рублей за бой, еще из которых ему остается процентов 30. Башка же не только для того, чтобы ею кушать или шапку носить. Надо уже требовать более серьезных соперников. Уже 30 завтра, и так копошиться... 7 боев икс3 с кем.