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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33080
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед 20-летием Астаны глава государства дал интервью журналисту «Казправды», где привел малоизвестные подробности переноса столицы. Теперь из первых рук известно, что решение принималось единолично. Но удивила риторика Елбасы.
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§ yudjin
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5416
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.07.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Удивила риторика Елбасы, выражения: «Люди, натерпевшиеся за 70 лет от коммунистической идеологии»

Помнится якобы стратегический друг Назарбаева Путин сказал: «Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы».
вот и думайте...

Цитата:
Как может давать такие оценки советскому периоду человек, которого именно советская власть из сына чабана воспитала руководителем союзной республики?

Конъюктурщики...что в советский период, что сейчас.

а в статье всё верно, респект Аркадию Денисову!
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* 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
211


(Пользователи)
Сообщений: 2389
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Товарищу Денисову неизвестно что в каждом мало мальски коллективе есть свои лизоблюды и подхалимы?
Что преследует тов. Денисов тем, что постоянно ему в нашей стране что то не нравится, чтобы те недовольные неудачники лизоблюдствовали ему самому, хлопая в ладоши?
Тов. Денисов где был, когда тащили заводы?
Он по старше меня, почему допустил в 1985м, почему позволял?
Теперь спустя 35 лет вдруг ужаснулся..
Себе нужно прежде всего и своим поступкам ужасаться..
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§ сайлау курманов
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2793
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.07.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если при жизни такие разговоры , не трудно представить что будет после смерти , просто караул какой то
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* pro100tak
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 07.07.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История все расставит потом по своим местам. Лет через 20, а может, 100 или 200. А у Денисова дети уже как-то в жизни пристроены, видимо? Кстати, почему сын чабана? Отсюда что ли: "В книге «Без правых и левых», вышедшей в 1991 году, Назарбаев писал: «В последнее время мода кичиться «пролетарским» происхождением неожиданно сменилась другим поветрием: искать и во чтобы бы то ни стало находить у своих предков «голубую» кровь. Не было её в нашем роду никогда. Я – сын, внук и правнук чабанов, то есть не из дворян»". Вот же, недавно было сказано: "Мой отец был садовником." И это зачем было: "дед Нурсултана Назарбаева владел мельницей...", "Однако отец мой потом представился бедняком, чтобы его не преследовали новые советские власти...". Все это - происки империалистов, и Сума Чакрабарти в их числе.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/moy-otets-byil-sadovnikom-nazarbaev-348197/
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Источник: http://stuki-druki.com/authors/Nazarbaev.php Штуки-дрюки ©
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§ elektron
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1582
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трудно да просто невозможно представить подобную карьеру сейчас, когда «осуществляется переход от тоталитаризма к демократии». Так и хочется добавить - к демократии по-казахстански, когда все ниши и все дороги во власть заняты родственниками, земляками, родовой принадлежностью. Или Лидер нации этого не знает и не замечает?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31574?1530958367

Это касается не только дороги во власть, но и многих других как частных, так и государственных предприятий, к сожалению.

Это 50 может 30-ть лет назад можно было вырасти и чего то добиться по карьерной лестнице.
А сегодня пожалуй. всё так как господин Денисов и пишет. Саке-Маке...

[Исправлено: elektron, 07.07.2018 - 11:18]
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.07.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Этот человек, вероятно, слышал стоны безденежного населения, знал о мизерных зарплатах бюджетников, крохотных пенсиях и пособиях, но он пошел за своей мечтой и лаврами Петра I, вкладывая в них до четверти годового бюджета страны. Об этом говорили на совещаниях партий «Азамат» и «Азат». И никто не подсчитал людские потери за период строительства Астаны, эта тема еще ждет своего исследователя. Так что для меня 6 июля - это день скорби."

В эти годы я потеряла отца (66 лет) и брата (43 года): оба умерли от прободной язвы. Лечиться было не на что - мизерная пенсия у отца, который ещё и старался помогать безработному брату (семья, 2-е детей). А брат потерял работу, всё, что где-то удавалось заработать, старался тратить на детей. Врач возмущался: "...три раза оперировали, ткани расползаются, организм истощён!" Не спасли...
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* 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мысли по поводу
211


(Пользователи)
Сообщений: 2389
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Так что для меня 6 июля - это день скорби."

В эти годы я потеряла отца (66 лет) и брата (43 года): оба умерли от прободной язвы. Ле

Сочувствую..
Оба 6го июля?
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