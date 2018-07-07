Цитата: Обликоморале:

Они приехали на ЧМ с шапкозакидательским настроением, за что и поплотились сполна



они то на прошлом "домашнем "чемпионате. без

медалей.

1=7 от Германии, 0-3 от Голландии. цифра то какие катастрофа.

здесь С албанией вничью сыграли.