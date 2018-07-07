211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12580





(Пользователи) Сообщений: 2389

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 16:47 Цитата: Обликоморале:

Когда с Виталом устроишь личную встречу,ведь обещал

Что ты все за него или за кого то..

Тебе интересно так что ли?

Встречу семьями устроим и пока у меня не родился ребенок, ни с кем..

Не встречаюсь ни с товарищами ни с друзьями и ни с родственниками особо..

Как будет какой то результат в жизни, так сразу..

Подождем немного.

Ответ устраивает?

А то что нурлыкунишь без конца лицу НГ, тебя это не красит..

Нет, среди Дьяртаньянцев с Госкона это думаю нормально..

Но со стороны как бы это выглядить Унизительно..