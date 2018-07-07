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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1790
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.07.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Потом я заработал опять ПП.

Я же говорю - этот Оцифрованный Шрайбикус только за счёт никому не интересных фоток ПП получил.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
том, как он шнырил перед Ворами в законе и прочи

Вор в законе разве бандит?
Ты о чем это?
Это уважаемый на определенной территории человек, избранный народом..
Вот ты..
Жизни не видел, а ту что видел, это не жизнь..
Так, смотрел в окно..
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1790
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.07.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Только терзают меня смутные сомнения по ограничению и дееспособности

И насчёт интеллекта тоже сомнения имеются ;-) :lol:
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
только за счёт никому не интересных фоток ПП получил.

Ну и?
Тебя это как то напрягает, фоты моей Родины, которую ты обзываешь Фекалиями?
Фотал, фотаю и буду фотать..
Это Родина моя и делить ее нельзя..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
базар отвечать надо.

Ну я же скинул тебе данные..
Позвони, там договоримся..
Зачем призывать к "базару" тут, бравируя пред толпой?
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1790
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.07.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну это если не спалят, что один и тот же человек пишет.
А так ясно давали понять-незЯ.

А мне дали понять, что ради статуса нельзя много фоток выкладывать. Но дуракам закон не писан, а если и писан, то не читан, а если и читан, то не понят. Это к Шрайбикусу Оцифрованному относится.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1790
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.07.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я в охотку ем иногда картошку по советски, не размешивая и снизу подгоревшее..

Да всем пофигу!
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5756
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.07.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Остановись.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1790
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.07.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Остановись.

Да просто "Такую личную неприязнь испытываю, что аж кушать не могу!". Не моё, из "Мимино"
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Такую личную неприязнь испытыва

Ну все вы так..
На толпу то..
Там то что мешает?
Высказать лично то?
Там нет ответа..
Кстати о картошке, насчет что всем пофиг..
Но ты же прочитал как то..
Не пофик значит.
Но на толпу и за всех ты говоришь как и все вы ..
Когда за себя начнем говорить?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно пересчитать "всех"..
4 мужичка комментатора, ах да, 5..
Тут 4 набросились..
Мужики же, толпой нужно, это по правилам сейчас..
Три Уважаемых..
И это всё?
Вы вместе только и способны как соврать раз, как друг другу поддавкнуть в этой лжи, два, и нажаловаться если что не так, три?
И всё?
И совсем совсем всё?
Ах да, завершающим аккордом к вашей вечной песне о нелюбви ко мне - Как мне он неприятен лично..
Товарищи, я с вами за одним столом что ли сидел со всеми?
Ну с Земляком каюсь, может в столовой кусок хлеба у него в технаре отобрал, но он же был молодой, я как никак по старше..
Имел на то право..
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5207
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Вор в законе разве бандит?
Ты о чем это?
Это уважаемый на определенной территории человек, избранный народом

:lol: :lol: :lol:
До слез.
Мне кажется понятно о чем посыл, завуалированный.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 14:20
Комментарий проходит проверку.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 14:24
Комментарий проходит проверку.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1580
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Так там сама святота всех только по пальцам считает, в ОПГ определяет :lol:
Предьявы кидает и ни за что не отвечает 8-)
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