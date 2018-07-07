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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5207
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересный факт: впервые с 1930 (!!!) года в полуфинале чемпионата мира по футболу не будет ни Германии, ни Бразилии ...
В 1930 в полуфиналах играли Уругвай, Аргентина, США и Югославия.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Они приехали на ЧМ с шапкозакидательским настроением, за что и поплотились сполна


они то на прошлом "домашнем "чемпионате. без
медалей.
1=7 от Германии, 0-3 от Голландии. цифра то какие катастрофа.
здесь С албанией вничью сыграли.
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5207
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ахахъ.
Для «футбольных заключенных-иностранцев» в Москве есть особая тюрьма. Тюремные надзиратели — странная смесь стюардессы и полицейского. В камере пиво и ЖК-экраны : https://bit.ly/2zkfwSo
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Страница 62 из 62«1...606162
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