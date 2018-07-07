Обликоморале Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #915





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5207

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:07 Цитата: kbkz1980:



А чего мне ерзать то, ты со своим лепшим другом меня не путай.

Мне, если россияне проиграют хорватам-не стыдно, не обидно не будет. Так как они максимум из того на что расчитывали, уже перевыполнили. А вот бразильцы слили и это честно. Они приехали на ЧМ с шапкозакидательским настроением, за что и поплотились сполна.