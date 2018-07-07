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≡  Казахстанский супертяж Иван Дычко "хлопнул" в первом раунде экс-претендента на чемпионский титул		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстанский супертяж Иван Дычко "хлопнул" в первом раунде экс-претендента на чемпионский титул
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33080
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США) на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino. Продлился бой совсем недолго. Уже в первом раунде Дычко расправился со своим соперником.
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§ 211
Re: Казахстанский супертяж Иван Дычко "хлопнул" в...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто такой Харис, мальчик для битья?
Старый совсем..
Сидел дома три года и тут подвернулись неплохие деньги..
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