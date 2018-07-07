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§ NG.kz
Составлен список фраз, которые нельзя говорить непослушным детям
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33080
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме того, ученые разработали специальную методику поведения родителей, которую назвали ALP и разделили на три этапа (attune, limit set and problem solve - сонастройка, установление границ и решение проблемы).
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§ 211
Re: Составлен список фраз, которые нельзя говорить непослушным...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эвропэйцы..
Такие нежные..
Особенно когда это сочиняют родители номер одын и дуа..
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