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≡ 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия Астаны		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия Астаны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33080
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.07.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ключи от квартир в девятиэтажках, построенных в новом микрорайоне Аэропорт, вручил новоселам сегодня, 6 июля, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. В ближайшие дни новое жилье получат еще 96 семей.
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§ alex_60
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Посмотри первое фото
Какая ипотека может быть на 15 лет?


Там под 10 процентов.
Но в данном случае основная масса-это арендное жилье
С возможностью в дальнейшем выкупа

[Исправлено: alex_60, 07.07.2018 - 14:07]
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§ 211
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Железнодорожница не в моем бывшем доме жила?
Там 3 квартиры..
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§ 211
120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия Астаны
211


(Пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 14:03
Комментарий проходит проверку.
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§ 211
120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия Астаны
211


(Пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 14:10
Комментарий проходит проверку.
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§ 211
120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия Астаны
211


(Пользователи)
Сообщений: 2380
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.07.18 - 14:14
Комментарий проходит проверку.
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