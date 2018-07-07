211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12566





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Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 13:44 Нужно пересчитать "всех"..

4 мужичка комментатора, ах да, 5..

Тут 4 набросились..

Мужики же, толпой нужно, это по правилам сейчас..

Три Уважаемых..

И это всё?

Вы вместе только и способны как соврать раз, как друг другу поддавкнуть в этой лжи, два, и нажаловаться если что не так, три?

И всё?

И совсем совсем всё?

Ах да, завершающим аккордом к вашей вечной песне о нелюбви ко мне - Как мне он неприятен лично..

Товарищи, я с вами за одним столом что ли сидел со всеми?

Ну с Земляком каюсь, может в столовой кусок хлеба у него в технаре отобрал, но он же был молодой, я как никак по старше..

Имел на то право..