Ватсон Re: Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева #10





(Пользователи) Сообщений: 4

Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 13:27 Всем здрасте! Ну... скажем Путин то Москву не строил так, как построил Астану Елбасы. Конечно, высказывание Терешковой об этом похоже на лизоблюдство, но как бы она права... Другое дело что сам Елбасы этого не хочет, наверно понимает что столица искусственна, и состоит из карточных домов.