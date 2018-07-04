Kairat stayer Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае #35





(Полноправные пользователи) Сообщений: 110

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:23 Цитата: Ваш земляк:

Разве не гордые и независимые сыны степей развалили в угаре обретения Независимости от проклинаемого многими колониалистского СССРа?



Тут не соглашусь:

Во первых, лично я особо не идеализирую советское прошлое, но и не хаю, ранее отмечал неоднократно, что в жизни населения были и хорошие и плохие моменты. Вот один из примеров, я проживая в интернате в п.Тимофеевка, бесплатно ел осенью красные сладкие арбузы, а зимой солёные. В Алма-ате и окрестностях ели красное-яблоко апорт, на побережьях Каспия красную икру.



Во вторых, вот вы как приемники союза, создали ли социальное государство? Где как в СССР бесплатное образование и не только среднее и дошкольное, нет очередей в садики, конечно бесплатная медицина, все обеспечены жильём и работой, пенсионный возраст остался на уровне Союза и.т.д. вот тебе и угар, в прямом смысле.



В третьих, за Белове́жское соглашение о создании Содружества Независимых Государств» (СНГ), подписанного 8 декабря 1991 года Республикой Беларусь (С.Шушкевич), Российской Федерацией (Б.Ельцин) и Украиной (Л.Кравчук) забыл что ли? Так, в Соглашении констатировалось прекращение существования Союза ССР как субъекта международного права и геополитической реальности и заявлялось о создании СНГ. При этом Казахстан одним из последних вышел из состава Союза.