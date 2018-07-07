Цитата: Обликоморале:

На воротах будет Акинфеев и даже завзятые критиканы рос. сборной, считают что на этом ЧМ он играет



Да ладно ты не ёрзай

На воротах у вас вся команда стоит

В такой футбол деревенский уже никто не играет

