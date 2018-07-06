Цитата: Vital:

Все кто в то время РАБОТАЛ все получили хаты.

Ну так это все '' молодые'' кОстанайцы. Из так сказать '' понаехавших''. Ничем не хочу обидеть энтим словом, просто людям этим в деревнях, аулах, селах и жить и делать/работать/ не чего. Даже из моногородов много переехало. Там жилье продали, как раз хватило на 20% ипотеки. А дальше поживем, будем посмотреть.