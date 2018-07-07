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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 61 из 61«1...596061
Куратор темы: yudjin
§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1575
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О пардон, приношу извинения, не те забили, и не в те ворота 8-)
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1575
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2:0 и это в первой половине! Хотя япошки тоже вели сначала :-x
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 680
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все по игре.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 680
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.18 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идет к тому дальше идут одни европейцы.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 680
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.18 - 01:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бразильцы летят домой.
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3726
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.07.18 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Роскошный матч!!!Вот таким должен быть футбол.ЗА проигрыш обидно,но не стыдно.Я пожизненный болельщик БРАЗИЛИИ!
Ждём завтра автобус на воротах :lol:

[Исправлено: kbkz1980, 07.07.2018 - 02:01]
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1575
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Роскошный матч

согласен, но "твои" ушли ;-)
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5754
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.07.18 - 05:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бразилия проиграла? Да вы че. Вот так радость. )))
Едут домой? Да скатерью дорога.
В следущий раз играть хай научатся а потом уж и приезжают.
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5754
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.07.18 - 06:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5203
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 07:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ты рыбалить будешь или флудеть на форуме?))
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5203
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 07:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Ну шо я говорил. Натянули, даже не на мяч, а на глобус. В связи с вылетом латиносов ЧМ переименовывается в ЧЕ. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5203
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 07:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
автобус на воротах

Где только выражений таких понабралась.
Замаргиналилась сматрю малехо. :lol:
На воротах будет Акинфеев и даже завзятые критиканы рос. сборной, считают что на этом ЧМ он играет очень даже не плохо, как и защита в общем. Осталось среднию линию и нападение подтянуть.
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Страница 61 из 61«1...596061
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