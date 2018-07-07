Обликоморале Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #912





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5203

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:55 Цитата: kbkz1980:

автобус на воротах

Где только выражений таких понабралась.

Замаргиналилась сматрю малехо.

На воротах будет Акинфеев и даже завзятые критиканы рос. сборной, считают что на этом ЧМ он играет очень даже не плохо, как и защита в общем. Осталось среднию линию и нападение подтянуть.